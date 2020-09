Bolsonaro passará por cirurgia em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro será submetido a uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga, na próxima sexta-feira, 25.. O procedimento será realizado em São Paulo.

De acordo com o Estadão, a cirurgia é considerada simples e a previsão é de que Bolsonaro fique de um a dois dias hospitalizado.

O presidente já chegou a falar do assunto a apoiadores no Palácio da Alvorada, em 1º de setembro. Na ocasião, ele disse que estava com um cálculo na bexiga "maior que um grão de feijão".