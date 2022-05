Bolsonaro parabeniza operação da polícia que deixou 24 mortos no Rio

O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para exaltar a operação da polícia no Rio de Janeiro nesta terça-feira (24), que resultou em 24 mortes, entre elas uma moradora. Na publicação, o presidente parabenizou "os guerreiros do BOPE e Polícia Militar do Rio de Janeiro", afirmando que "neutralizaram pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico em confronto, após serem atacados a tiros durante operação contra líderes de facção criminosa".

