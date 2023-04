Bolsonaro fala à PF que postagem de vídeo foi acidental

A defesa informou que vai fornecer os dados da rede social do ex-presidente para a Polícia Federal. Ainda afirmou que Bolsonaro não foi questionado sobre a minuta do decreto nem sobre o ex-ministro Anderson Torres e que o ex-presidente poderá voltar para esclarecer outros pontos.

A defesa de Jair Bolsonaro disse que o vídeo com ataques, sem provas, contra as urnas eletrônicas, foi postado pelo ex-presidente de forma acidental e que ele estava medicado.

