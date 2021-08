Bolsonaro é vaiado em evento no Ceará; veja vídeo

Em evento no Ceará, Bolsonaro anuncia a presença do deputado Pedro Augusto, aliado do presidente, e parlamentar é vaiado; assista pic.twitter.com/IGMERojGgV

"As manifestações vindas do povo são sempre bem-vindas. Dificilmente teremos um político que já não passou por situações antagônicas. Isso serve para redirecionar, muitas vezes, o nosso trabalho. Raramente, vamos encontrar um político que não tenha sido aplaudido ou vaiado. Mas faz parte da regra do jogo. A reflexão e o redirecionamento faz parte da humildade de qualquer ser humano”, disse ele.

O presidente Jair Bolsonaro foi vaiado, nesta sexta-feira (13), em um evento na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará.

