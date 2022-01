Bolsonaro é levado a hospital com suspeita de nova obstrução intestinal

O presidente Jair Bolsonaro foi levado para um hospital de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (03), após sentir dores abdominais. Ele estava de férias desde o dia 27 de dezembro em Santa Catarina. A equipe presidencial acredita que se trata de uma nova obstrução intestinal. O médico Antônio Luiz Macedo, que operou Bolsonaro após a facada em setembro de 2018, informou que há suspeita de uma nova obstrução intestinal, mas que talvez não seja necessária nova cirurgia. Macedo está nas Bahamas e espera um avião para voltar ao Brasil para avaliar o quadro do presidente.

Veja também Comitiva de Bolsonaro vai a hospital após desembarcar em São Paulo

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.