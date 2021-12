Bolsonaro é intimado pela PF a depor sobre vazamento de inquérito sobre ataque ao TSE

No dia 4 de agosto, Bolsonaro divulgou os documentos em suas redes sociais com objetivo de desacreditar as urnas eletrônicas, alegando fraude nas eleições.

A Polícia Federal intimou o presidente Jair Bolsonaro a depor no inquérito que investiga o vazamento de documentos sigilosos que apura um suposto ataque ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2018.

