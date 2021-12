Bolsonaro é convidado por Putin para visitar a Rússia

“O Brasil é um dos parceiros estratégicos mais importantes da Rússia. Trabalhamos juntos no fórum dos Brics e no G20. Considerando que, em 2022-2023, seu país obterá o status de membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, cooperaremos até mais intensamente nas questões urgentes da agenda global na plataforma da ONU ", disse o presidente russo durante cerimônia de apresentação das credenciais dos embaixadores em Moscou, nos Estados Unidos.

