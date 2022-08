Bolsonaro diz que respeitará o resultado das urnas se não for reeleito

O ex-presidente Lula lidera as pesquisas de intenção de voto com ampla vantagem.

"A gente está nessa empreitada buscando a reeleição. Se esse for o entendimento. Caso contrário, a gente respeita. Mas a nossa democracia, a nossa liberdade acima de tudo", disse o presidente. "Eu agradeço a Deus pela minha vida, e pela missão. Estou muito feliz com isso, apesar da dificuldade de estar na Presidência, mas é uma missão, e missão dada é missão cumprida", finalizou.

