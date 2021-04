Bolsonaro diz que poderá ser submetido à 5ª cirurgia por causa de atentado

No ano passado, Bolsonaro se submeteu a outras duas cirurgias, mas sem relação com o episódio da facada. Em janeiro, fez uma vasectomia, procedimento utilizado por homens que não desejam mais ter filhos. Em setembro, retirou um cálculo da bexiga.

Em setembro, sofreu a quarta intervenção, no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para corrigir uma hérnia (saliência de tecido) surgida no local das intervenções anteriores. Na ocasião, os médicos implantaram uma tela de polipropileno para correção da hérnia.

Dias depois, no hospital Albert Einstein, em São Paulo, o presidente passou por uma segunda cirurgia. Os médicos reabriram o corte da primeira cirurgia e encontraram uma obstrução em uma alça do intestino delgado, na parte esquerda do abdômen.

A primeira cirurgia após a facada foi realizada no mesmo dia do atentado, em um hospital de Juiz de Fora. Cinco cirurgiões e dois anestesistas participaram da intervenção. Durante o procedimento, Bolsonaro precisou receber quatro bolsas de sangue, e teve implantada uma bolsa de colostomia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.