Bolsonaro diz que oito ministros deixarão cargos por causa de eleições

Sobre mudanças na Esplanada, Bolsonaro confirmou que oito ministros vão deixar os cargos para disputar as eleições deste ano. São eles: Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos; Gilson Machado, do Turismo; Tarcísio Freitas; da Infraestrutura; Onyx Lorenzoni; do Trabalho e Previdência; Tereza Cristina, da Agricultura; Flávia Arruda, da Secretaria de Governo; João Roma, da Cidadania e Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Outro assunto que também movimentou a quinta-feira foi destaque na live do presidente: a recepção aos 42 brasileiros repatriados da Ucrânia, junto com 26 estrangeiros.

Convidada da live, a Secretaria especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques, explicou como o recém lançado programa de empreendedorismo 'Brasil para Elas' vai contar com linhas de crédito específicas para a mulher.

