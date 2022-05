Bolsonaro diz que é ‘imorrível’ ao relembrar facada e afirma que jamais será preso

“A liberdade é mais importante do que a nossa própria vida. Vamos entrar agora no evento de hoje... Porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos. Até já falam que eu vou ser preso... Por Deus que está no céu, eu nunca vou ser preso. Não estou dando recado para ninguém.”, Concluiu o presidente.

