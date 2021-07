Bolsonaro diz em entrevista que vai comprovar fraude nas eleições de 2014

Recentemente o presidente chegou a insinuar pode não concorrer as eleições de 2022. Ele defende a adoção de um sistema de voto impresso alegando que as urnas seriam passíveis de fraude.

Para quem não lembra, a eleição de 2014 teve dois turnos, com a disputa entre Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB. No resultado final, Rouseff foi reeleita.

