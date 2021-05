Bolsonaro diz a comandante do Exército que não quer punição para Pazuello

Uma nova polêmica envolvendo Bolsonaro e seu fiel escudeiro, Eduardo Pazuello, teria se formado nesse sábado (29). É que o presidente teria comunicado ao comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que não quer punição do ex-ministro da Saúde, por ter participado de um ato político com ele.

O presidente neste no Amazonas nos últimos dois dias e a conversa com o comandante teria ocorrido durante a viagem. A informação foi divulgada na noite desse sábado (29), pelo jornal Folha de São Paulo.

Nogueira acompanhou Bolsonaro juntamente com o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e o chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos a uma viagem ao município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

Segundo a publicação, mesmo diante do regimento militar que proíbe a participação de militares em eventos políticos, o presidente quer que o comandante ignore a lei e que Eduardo saia impune.

Por outro lado, Nogueira também sofre pressão da instituição para punir o ex-ministro, uma vez que o regimento é inegociável. Dessa forma, Paulo se vê em uma sinuca de bico, pois se atender ao presidente, fica desmoralizado e infringe leis internas descaradamente. Porém, se não atender, pode perder o cargo, uma vez que não é um dos nomes favoritos do presidente.

Enquanto o futuro de Pazuello não é definido e a crise militar se forma, o ex-ministro pretende apelar para o fato de o presidente não ter partido, para fundamentar sua defesa. Ele alega que apoiou o cidadão Bolsonaro e não o presidente, já que atualmente, ele não tem partido.