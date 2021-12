Bolsonaro dispensa ajuda humanitária da Argentina às vitimas das chuvas na Bahia

O presidente Jair Bolsonaro dispensou a ajuda humanitária oferecida pela Argentina às vitimas das chuvas na Bahia. O governo baiano confirmou a informação e afirmou que a decisão do governo foi comunicada, na noite desta quarta-feira (29), ao consulado argentino. A situação da Bahia "está sendo enfrentada com a mobilização interna de todos os recursos financeiros e de pessoal necessários", diz trecho do documento enviado ao país vizinho que teria oferecido envio de profissionais especializados nas áreas de saneamento, logística e apoio psicossocial para vítimas de desastres. Desde o início do mês, cerca de 24 pessoas morreram e há 434 feridos, além de 630 pessoas foram afetadas com as chuvas, segundo dados divulgados pela Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.