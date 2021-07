Bolsonaro deve receber alta neste domingo, diz médico

Ao depender da evolução, segundo o médico, o presidente poderá estar apto para dar expediente no Palácio do Planalto já na próxima segunda-feira (19).

Internado desde a quarta-feira (14) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro deve receber alta neste domingo (18). A afirmação é do médico Antonio Macedo, que é o cirurgião-chefe da equipe que cuida do presidente.

