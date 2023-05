Bolsonaro deve prestar depoimento à PF na próxima semana

A Polícia Federal trabalha com o dia 16 de maio para que ocorra o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre as supostas falsificações em seu cartão de vacinação contra a Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde . Na semana passada, o órgão prendeu cinco pessoas do entorno do antigo mandatário do país.

De acordo com informações da jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, a data ainda não foi confirmada, mas a expectativa é que o capitão da reserva esteja na sede da PF para responder perguntas dos investigadores.

Na semana passada, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, policiais federais realizaram busca e apreensão na casa de Bolsonaro em Brasília e apreendeu o celular dele. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, foi preso preventivamente.

Jair Bolsonaro negou ter tomado o imunizante e disse que Laura também não tomou a vacina. Entretanto, há ao menos três registros de vacinas para o ex-chefe do Executivo federal no sistema do Ministério da Saúde.