Bolsonaro defende voto impresso após motociata: 'vontade de vocês será cumprida'

De acordo com o R7, o presidente cumprimentou motociclistas e posou para fotos sem respeitar os protocolos de segurança para a disseminação do novo coronavírus.

"Estarei pronto para fazer com que a vontade de vocês, a da maioria do povo brasileiro, seja cumprida", disse ele a apoiadores que estavam no Palácio do Planalto.

