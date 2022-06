Bolsonaro debocha de Amber Heard após condenação em ação contra Johnny Depp

No twitter, Bolsonaro resgatou um post de 2018 da americana em que ela usou a hashtag #EleNão para criticá-lo. Após o resultado do julgamento desta quarta-feira (1º), o presidente respondeu ao tweet da atriz com um meme muito usado nas redes sociais, em tom de deboche.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) debochou de Amber Heard após a atriz ser condenada a pagar US$ 8,35 milhões, o equivalente a R$ 40,1 milhões, ao ex-marido Johnny Depp por difamação. O ator também deve pagar US$ 2 milhões (R$ 9,6 mi) para ela, sob a mesma acusação.

