Bolsonaro dá posse a Queiroga como ministro da Saúde em cerimônia reservada

Em cerimônia reservada, o presidente Jair Bolsonaro deu posse a Marcelo Queiroga como ministro da Saúde, nesta terça-feira (23), no Palácio do Planalto. Ele assume o lugar do general Eduardo Pazuello.

De acordo com o G1, a nomeação ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. O cardiologista é o quarto nome a assumir o cargo desde o começo da pandemia do novo coronavírus.