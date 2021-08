Bolsonaro bloqueou 176 perfis que o criticaram nas redes sociais, diz ONG

O presidente Jair Bolsonaro bloqueou 176 contas nas redes sociais que o criticaram, é o que aponta a uma lista identificada pela Human Rights Watch. Os perfis bloqueados, maioria do Twitter, são de jornalistas, influenciadores, veículos de comunicação e ONGs.

“Isso impede que pessoas bloqueadas participem do debate público, viola a liberdade de expressão e as discrimina com base em suas opiniões”, afirma a Human Rights Watch.

De acordo com o G1, o número de bloqueios pode ser muito maior. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência negou a informação e explicou que não gerencia as contas do presidente.