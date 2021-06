Aziz manda Bolsonaro 'não ficar brincando no cercadinho' ao falar de ataques em Manaus

"Eles não são lá do Amazonas? Não cuidam do interesse do estado? Estou aguardando o pronunciamento deles. Já que está bem lá (no Amazonas), estão preocupados com a CPI...", indagou.

"Seu papel como chefe maior da nação era ter pego o telefone e não ficar brincando em cercadinho. Usou o Amazonas como cobaia com o TrateCov. O senhor tem que prestar atenção no que fala", disse em entrevista ao UOL News nesta segunda (7).

Manaus/AM - O senador Omar Aziz rebateu a fala do presidente Jair Bolsonaro de que os senadores do Amazonas não se mobilizaram sobre a onda de violência vivida em Manaus, neste domingo (6).

