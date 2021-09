Bolsonaro assina MP que limita remoção de conteúdos da internet na véspera de manifestações

Bolsonaro vem criticando as ações do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra as páginas bolsonaristas investigadas por disseminar fake news.

De acordo com a Folha de São Paulo, a medida foi anunciada nas redes sociais, na página da SecomVC, no Twitter, administrado pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.

