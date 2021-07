Bolsonaro afirma que não responderá à carta da CPI da Covid: 'Caguei'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira (08) que não vai responder a à carta da CPI da Covid da Covid que foi assinada pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-MA), do vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e do relator Renan Calheiros (MDB-AL).

"Sabe qual a minha resposta? Caguei. Caguei para a CPI, não vou responder nada!", disse Bolsonaro durante sua live semanal. "Não vou responder nada para estes caras, não vou responder nada para este tipo de gente", disse o presidente.

De acordo com a Folha de São Paulo, a carta foi protocolada na Presidência da República, após o presidente Bolsonaro não se manifestar sobre as declarações do deputado Luis Miranda (DEM-DF) sobre supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin.

"Tomamos essa iniciativa de maneira formal, tendo em vista que no dia de hoje, após 13 dias, Vossa Excelência não emitiu qualquer manifestação afastando, de forma categórica, pontual e esclarecedora, as graves afirmações atribuídas à Vossa Excelência, que recaem sobre o líder de seu governo", diz trecho do documento assinado pelos senadores.