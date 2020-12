Bolsonaro afirma que falta de chuvas deve causar apagões no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (1), que o Brasil poderá enfrentar apagões por conta da falta de chuvas.



Em resposta ao comentário sobre o aumento na conta de luz postado por um seguidor no Facebook, o presidente disse que "as represas estão em níveis baixíssimos. Se nada fizermos, poderemos ter apagões".



"O período de chuvas, que deveria começar em outubro, ainda não veio. Iniciamos também campanha contra o desperdício", acrescentou Bolsonaro.



Na segunda-feira (30), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou o aumento a partir deste mês por meio da reativação do sistema de bandeiras tarifárias nas contas de luz.