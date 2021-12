Bolsonaro aceita convite de Putin e irá à Rússia em 2022

O presidente disse que ainda não definiu quais ministros devem acompanhar a comitiva e que a viagem será em fevereiro ou março. "É um grande mercado consumidor. Vamos aprofundar esse relacionamento com a Rússia", disse. O presidente também citou a importância dos negócios com a China.

