Bolsonaristas se armaram com estacas e cacetetes durante ataque em Brasília

Apesar do discurso, os bolsonaristas chegaram a entrar em conflito com a polícia no dia do ato antidemocrático e agentes foram feridos na ação.

Manifestantes bolsonaristas que participaram dos ataques à sede dos Três Poderes no último domingo (8), em Brasília, estavam armados com estavas, facas, armas artesanais e até cacetetes feitos de galhos de árvores.

