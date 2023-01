Bolsonaristas presos por atos terroristas serão transferidos para penitenciárias

“Autorizo a transferência de todas as pessoas presas em decorrência dos atos ocorridos na Praça dos Três Poderes na presente data para o Complexo Penitenciário da Papuda ou para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conforme a hipótese”, escreveu ela na decisão.

De acordo com a decisão da juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, as transferências devem ocorrer “após a realização dos procedimentos de identificação de praxe e realização de exame de lesões corporais”.

Os bolsonaristas presos, neste domingo (08), após invadirem prédios dos três Poderes na Esplanada dos Ministérios serão transferidos para as penitenciárias da Papuda e feminina. Ao todo, a Polícia Civil do Distrito Federal informou que 300 pessoas foram detidas durante os ataques.

