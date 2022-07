Bolsonarista que matou petista no dia do aniversário recebe alta de UTI

O Ministério Público do Paraná informou que irá oferecer a denúncia à Justiça nesta quarta-feira (20), e fará uma entrevista em Foz do Iguaçu para "esclarecer fatos relacionados à investigação".

Após matar no 9 de julho o guarda municipal Marcelo Arruda, que comemorava o aniversário de 50 anos com uma festa temática do PT, o policial penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho teve alta da UTI do Hospital Ministro Cavalcanti, em Foz do Iguaçu (PR), e está consciente em um leito na enfermaria da unidade.

