Bolsonarista que matou petista em festa de aniversário alega amnésia

O Ministério Público afirma que a motivação do crime foi política e pede a condenação do homem. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Jorge invade o aniversário de 50 anos de Marcelo e abre fogo contra ele na frente de várias pessoas, inclusive da esposa e dos filhos do dirigente do PT.

A defesa dele alega que Jorge está com amnésia por conta das agressões sofridas no local e que isso pode ser comprovado por um laudo médico.

