Bolsa família passará a ser depositado em conta digital

A Caixa Econômica Federal, informou neste sábado (28), que a partir de dezembro, os beneficiários do programa Bolsa Família irão receber o recurso via Conta Poupança Social Digital o mesmo tipo de conta usada para o pagamento do auxílio emergencial.

De acordo com a CNN, até o momento, a conta poupança digital era utilizada exclusivamente para os pagamentos dos Auxílio Emergencial, Auxílio Emergencial Extensão, Saque Emergencial FGTS e Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm).

Estima-se que mais de nove milhões de pessoas que ainda não possuem nenhuma conta bancária passem a receber o benefício por meio de crédito na conta digital.