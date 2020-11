Bolsa Família encerra pagamento de parcela extra do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal deposita nesta segunda (30) última parcela do auxílio emergencial extra para beneficiários do Bolsa Família com número final 0 do NIS. A última parcela será paga em dezembro. Já os nascidos em junho, que fazem parte do ciclo 5, vão receber em depósito.

De acordo com o R7, o grupo 5 é formado por beneficiários cadastrados pelo aplicativo da Caixa e inscritos no CadÚnico, que receberam a primeira parcela de R$ 600 em junho e que vão ganhar tanto o auxílio normal como a primeira parcela do auxílio extra de R$ 300, além de novos aprovados que passara por reanálise.

No entanto, o saque só poderá ser realizado em 13 de janeiro de 2021. Até lá o valor pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite pagamento de contas e compras.