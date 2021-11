Boletim revela queda nos indicadores de transmissão da covid-19

A mais recente edição do boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz revelou nova queda nos indicadores de transmissão da doença nas duas últimas semanas epidemiológicas, período entre os dias 7 a 20 de novembro. O estudo, divulgado nessa sexta-feira (26), indica que, além da redução do número de casos registrados e de óbitos, houve também diminuição na taxa de letalidade entre os infectados pelo coronavírus.

Apesar da melhora no cenário, os técnicos da Fundação alertam para a importância de manter os cuidados durante as comemorações de fim de ano e festas de verão. Eles recomendam cautela e monitoramento de possíveis sinais de recrudescimento da pandemia, e ressaltam, também, a necessidade de continuar avançando com a campanha de vacinação.

Além disso, os especialistas defendem medidas como a exigência de imunização contra covid-19 para entrada no Brasil, o uso de passaporte de vacinas em locais públicos e o controle da situação vacinal e a testagem de viajantes no país.

A exemplo da edição anterior, o boletim chama a atenção para a nova onda de transmissão da covid-19 em países europeus, que tem impactado principalmente locais com baixa cobertura vacinal e populações não vacinadas. Outra preocupação em destaque no estudo da Fiocruz é a possibilidade do espalhamento de novas variantes nesses países, acompanhada pelo fluxo de viagens internacionais.

O Observatório Covid-19 também traz dados que indicam ligeiro aumento no número dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que subiu de 2,7 para 2,8 casos por 100 mil habitantes no mesmo período pesquisado.