Bola de fogo é vista cruzando o céu no Sul do Brasil; vídeos

O site também informa que esse tipo de fenômeno não é tão raro, mas apresenta mais perigo do que a queda de meteoritos, por exemplo. "Já ocorreram vários casos de queda de lixo espacial em solo brasileiro, alguns bem recentes e com fragmentos que poderiam causar grandes danos caso caíssem em alguma área habitada", explica.

"Estima-se que o fenômeno foi causado pela reentrada de lixo espacial, mais especificamente o estágio superior de um foguete Soyus lançado no Cazaquistão no dia 22/08/23 às 22:8h (de Brasília)".

Bola de fogo é vista cruzando o céu no Sul do Brasil (Parte 2) Divulgação / Clima ao vivo pic.twitter.com/DGbKkN84X8

Câmeras do site Clima ao Vivo da Bramon registraram o momento em que a bola de fogo é vista no céu. De acordo com o site, trata-se da reentrada de lixo espacial.

Bola de fogo é vista cruzando o céu no Sul do Brasil Divulgação / Clima ao vivo pic.twitter.com/IguuSFmw16

