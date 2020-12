Blogueiro bolsonarista é internado após cair em banheiro de prisão

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio foi internado no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, na noite de segunda-feira (21), após cair na cela onde está preso no Centro de Detenção Provisória II (CDP II), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, no Rio de Janeiro.



Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF), Oswaldo bateu com a coluna após sofrer a queda e seu estado de saúde "é estável, sem risco de morte". Ele recebeu os primeiros atendimentos na prisão antes de ser encaminhado ao hospital, diz a Seape.

A esposa de Eustáquio, Sandra Terena, informou ao UOL que o blogueiro sofreu fratura em uma vértebra e chegou ao hospital sem o movimento das pernas.



Oswaldo é investigado pela realização de atos antidemocráticos e foi detido em 18 de dezembro, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após descumprir as regras da prisão domiciliar.



"Foi solicitada, ainda, a realização de perícia no local do acidente. Além da ocorrência policial, foi aberta uma ocorrência administrativa pela direção do CDP II para apurar todas as circunstâncias do ocorrido", afirma a nota.