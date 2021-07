Blogueira é presa por suspeita de aplicar golpe do cartão de crédito

A digital influencer, Anna Carolina de Sousa Santos, Yasmin Navarro, Mariana Serrano de Oliveira, Rayane Silva Sousa e Gabriela Silva Vieira foram presas nesta sexta-feira (09) em um apartamento, no Rio de Janeiro. Elas são suspeitas de envolvimento em uma organização criminosa que aplicava golpes em cartões de créditos.

De acordo com o G1, o apartamento funcionava como uma "central de telemarketing" e as suspeitas ligavam para as vítimas fingindo ser da administradora do cartão de crédito para conseguir os dados bancários das pessoas. Com todos os dados, as mulheres faziam compras, transferências bancárias e pix.

As jovens foram levadas para a 40ª Distrito Policial e aparelhos como laptop´s, celulares, anotações e máquinas de cartão de crédito foram apreendidos para a análise da investigação.