Bispo renuncia após vazar vídeo íntimo

De acordo com o G1, as imagens mostram o religioso seminu e acariciando o órgão sexual em uma videochamada. Ele, que foi investigado por suposta omissão em casos de abuso sexuais, preferiu não se manifestar sobre o caso.

O bispo Tomé Ferreira da Silva renunciou ao cargo na Diocese de São José do Rio Preto, em São Paulo, após ter um vídeo íntimo vazado nas redes sociais. A informação foi divulgada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), nesta quarta-feira (18), depois que o pedido foi aceito pelo Papa Francisco.

