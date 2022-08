Benefício para caminhoneiros começa a ser pago na próxima terça-feira

O auxílio será depositado por meio de poupança social digital, no aplicativo Caixa Tem. Os valores não movimentados no prazo de 90 dias, contados da data de depósito, retornarão para a União.

Neste dia nove serão pagas as cotas referentes aos meses de julho e agosto. O terceiro lote deve estar disponível a partir do dia 24 de setembro. As demais parcelas estão previstas para os dias 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro.

Começam a ser pagas na próxima terça-feira, dia 9/8, as primeiras duas parcelas do benefício emergencial concedido para caminhoneiros.

