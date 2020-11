Beneficiários do Bolsa Família recebem nova parcela do auxílio emergencial

A terceira e penúltima parcela do auxílio emergencial será depositada aos beneficiários do Bolsa Família nesta terça-feira (17). O pagamento é realizado sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social). O auxílio de R$ 300 termina em dezembro.

De acordo com o R7, cerca de 1,6 milhão de pessoas com NIS final 1 serão beneficiadas. O pagamento segue até o dia 30, para os que têm o NIS final 0. No total, serão pagos R$ 4,3 bilhões para mais de 16,3 milhões de pessoas.