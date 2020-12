Beneficiários do Bolsa Família recebem 9ª parcela do auxílio emergencial

Os beneficiários do programa Bolsa Família, com o NIS de final 4, recebem nesta terça-feira (15) a nona e última parcela do auxílio emergencial. O pagamento segue calendário do programa assistencial, realizado sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social).

De acordo com o R7, o pagamento segue até o dia 23, para os que têm o NIS final 0. Além disso, pelas novas regras, a declaração do Imposto de Renda 2020 será critério de exclusão para quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 em 2019 ou bens e direitos de valor superior a R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2019. Quem mora no exterior ou presos em regime fechado também foram excluídos do pagamento.