Beneficiários do Bolsa Família com NIS 4 recebem hoje 5ª parcela do auxílio emergencial

Os beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 4 recebem nesta segunda-feira (23) a 5ª parcela do auxílio emergencial.

De acordo com a Agência Brasil, os pagamentos são feitos a cada dia, conforme o dígito final do NIS. As datas da prorrogação do auxílio emergencial foram anunciadas no último dia 12.