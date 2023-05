Bebê soterrado em desabamento de prédio é resgatado com vida, veja vídeo

Além dela, os bombeiros resgataram ainda uma adolescente de 17 anos, uma jovem de 18 anos e um homem de 36 anos. Cinco pessoas foram socorridas pelos próprios moradores e outro homem morreu. Segundo a polícia, a vítima fatal era amigo do dono do imóvel e estava o visitando, quando o prédio foi abaixo.

A criança era uma das 10 pessoas que estavam no local no momento da tragédia. Ela foi encaminhada ao hospital assim que foi retirada e passa bem.

O resgate de um bebê de apenas um ano que ficou soterrado após um prédio de três andares desabar na noite desta segunda-feira (1), em no Morro da Cotia (RJ), comoveu moradores que acompanhavam o trabalho do Corpo de Bombeiros.

MILAGRE NO RIO DE JANEIRO Deus é fiel!!Vítimas levadas para o salgado Filho com vida!! Parabéns corpo de bombeiros!! Desabamento uma casa de três andares no morro da Cotia Grajaú/ Jacarepaguá pic.twitter.com/Ve1ItH3heB

