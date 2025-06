Bebê perde a vida em acidente com carro de prefeitura

Um bebê de um ano e sete meses, identificado como Michel Feliciano de Souza, morreu na quarta-feira (4) após a motocicleta em que ele estava com a mãe ser atingida por um carro da prefeitura de Amajari. O acidente ocorreu na comunidade indígena Três Corações, em Roraima.

O corpo da criança foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) e liberado na quinta-feira (5).

Detalhes do Acidente e Versões

De acordo com o relato de uma enfermeira à Polícia Militar, a mãe do bebê, de 19 anos, conduzia a motocicleta com o filho na garupa quando o veículo da prefeitura atingiu a moto por trás. A criança não resistiu aos ferimentos e faleceu no posto de saúde da comunidade. A enfermeira informou que o motorista do carro havia deixado o local do acidente.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Amajari lamentou a morte e afirmou que o motorista prestou atendimento às vítimas, solicitando ajuda de dois motociclistas que passavam pela RR-203. No entanto, diante da revolta dos moradores e familiares, ele se afastou do local até a chegada da Polícia Militar. Com a chegada da PM, o motorista foi levado voluntariamente à Delegacia de Pacaraima, onde prestou esclarecimentos e foi liberado após os procedimentos legais.

A prefeitura de Amajari, em seu comunicado, apresentou uma versão preliminar do acidente, indicando que "a motocicleta surgiu repentinamente da vegetação às margens da rodovia, sendo conduzida por uma mulher que transportava uma criança de 1 ano de idade sentada sobre o tanque da moto, ambas sem o uso de capacetes, o que agravou significativamente as consequências do acidente".

Pesar e Compromisso da Prefeitura.

A administração municipal afirmou que "todos os esforços estão sendo concentrados na apuração rigorosa dos fatos e na preservação da ordem pública".

A causa da morte de Michel Feliciano de Souza foi confirmada como politraumatismo devido à ação contundente.