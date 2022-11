Bebê Neymar é assassinado pelo tio que queria se vingar do irmão

“Foi uma especulação da cabeça do autor de entender que estava passando mal por estar envenenado. Ele colou na cabeça que iria morrer. E o discurso dele era que iria morrer, então tinha que tirar algo do irmão. Algo valioso”, explicou o delegado Hamilton Benfica, titular do 8º DIP, em entrevista ao programa Cidade Alerta, da Record.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito esfaqueou o pescoço do sobrinho para que vingar do pai, que é irmão dele.

Manaus/AM - O angolano Rufino Emilia Mambo foi preso suspeito de matar o próprio sobrinho, um bebê de 1 anos e 3 meses, chamado Neymar. O crime ocorreu no Brás, no Centro de São Paulo, nesta terça-feira (22).

