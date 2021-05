Bebê nasce com anticorpos contra Covid após mãe contrair doença na gravidez

Uma bebê nasceu com anticorpos contra a Covid-19 após a mã testar positivo para a doença durante a gravidez. A nova descoberta ocorreu em Cruzeiro do Sul, no Acre e já é o segundo caso de recém-nascido com anticorpos contra o coronavírus no Brasil.

De acordo com o G1, a mãe da menina fez teste ainda no oitavo mês de gestação, que deu negativo para a doença. Mas, ao refazer os exames, os médicos descobriram que ela possui anticorpos contra a Covid-19, e então decidiram testar a bebê que tem um pouco mais de 20 dias de vida. “Dias depois do nascimento da bebê, minha mulher fez o exame e deu que tinha os anticorpos e, por isso, resolvemos fazer o exame na neném que deu também. Os médicos disseram que é muito raro, que ainda não tinham visto isso. Ficamos muito emocionados de saber que a neném já tem, é até uma forma de alívio mesmo e esperança para as mães grávidas que, caso contraiam o vírus, possa passar os anticorpos para o bebê”, diz o pai da bebê.

A Secretaria de Saúde do Acre informou que ainda não relatos de casos parecidos no Estado.