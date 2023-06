Bebê morre após pai esquecê-lo dentro de carro por 8 horas

O pai deveria ter levado a criança para a escola, mas ele foi direto para o trabalho e esqueceu o filho trancado no veículo das 8h às 17h. O homem só notou que o menino estava no carro, quando saiu do trabalho e o encontrou desfalecido. Mesmo tentando socorrê-lo, o bebê não resistiu.

Um bebê, de 1 ano e 7 meses, morreu após ser esquecido pelo próprio pai dentro do carro da família, em Curitiba, no Paraná, na terça-feira (27).

