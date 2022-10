Bebê morre após pai arremessar celular nele ao tentar jogar na esposa

Um bebê de apenas 2 meses morre após ser atingido com um celular arremessado pelo próprio pai, que tentava acertar a mãe mas acabou causando a morte do filho. O caso aconteceu em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal.

Segundo apuração da polícia, o homem havia deixado a criança no bebê conforto e foi deitar com a esposa, mas acabou lendo mensagens do celular dela e se irritou com a mulher. Para quebrar o aparelho, ele jogou em direção à mulher, mas atingiu o filho.

A criança ficou internada, mas morreu no sábado (1º) em razão dos ferimentos na cabeça.

"Ele pode ser indiciado por lesão corporal seguida de morte, como ele prestou socorro levando o menino para o hospital, a intenção pode ter sido lesionar e não matar", esclareceu a delegada Samya Barros.