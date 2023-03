Bebê é internada por picada de inseto e acaba com dedo amputado

A bebê Lara de Souza, de 1 ano e 7 meses, teve parte do dedo mindinho amputada devido a um erro na hora de tirar uma atadura. O caso aconteceu no Pronto-Socorro de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

De acordo com o G1 RJ, a menina deu entrada no hospital com uma inflamação na testa, devido a uma picada de inseto que inflamou. Os médicos prescreveram antibiótico e soro na veia e recomendaram enfaixar as mãos da bebê, para que ela não removesse o acesso. A família acusa o hospital de imperícia.

Quando a enfermeira foi tirar as ataduras, na última terça-feira (14), ela acabou passando a tesoura no dedo mindinho da criança. A mãe chegou a ver o sangramento, mas não percebeu a gravidade. A criança foi levada às pressas ao centro cirúrgico, de onde saiu com a ponta do dedo amputada. Só então a família soube do incidente.

Segundo a avó da criança, a direção do hospital disse que foi "uma fatalidade". “‘A gente aqui só pode cuidar agora dos pontos. A senhora que procure o seu direito'. disse a mulher, replicando as falas do responsável da unidade hospitalar.

Os pais da bebê chamaram a PM, que os orientou a registrar o caso na 72ª DP (São Gonçalo), mas disseram, no entanto, que seria necessário obter uma cópia do boletim médico para anexar ao inquérito. Como a menina ainda está internada, os parentes aguardam a alta para receber o documento.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo lamentou o ocorrido e disse que “a criança está estável e sendo avaliada por equipe multidisciplinar diariamente”. “O Pronto-Socorro Infantil está prestando todo suporte neste momento.”

“A profissional, uma técnica de enfermagem concursada há 20 anos no município, foi imediatamente afastada até a conclusão da sindicância que foi aberta para apuração do caso”, emendou o órgão.