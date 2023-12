Bebê de 4 meses cai do 3º andar de prédio e está em estado grave; mãe foi presa

Um bebê de quatro meses caiu do 3º andar de um prédio nem Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na noite de terça-feira (12). A mãe foi presa em flagrante por abandono de incapaz.

Segundo a polícia, o acidente aconteceu quando a menina estava sozinha no apartamento com a irmã de 7 anos e o irmão de 3 anos. A bebê estava chorando, e numa tentativa de acalmar a criança, a irmã de 7 levou a bebê até a janela do apartamento para mostra a vista.

Segundo a polícia, a menina de 7 anos não alcançava a janela e por isso subiu em uma cadeira. Em determinado momento, a bebê deu um impulso com as pernas e a irmã se desequilibrou deixando a pequena cair.

A criança foi socorrida por vizinhos e encaminhada pelo Samu para uma unidade hospitalar, onde está internada em estado grave e corre risco de morte. Nessa quarta-feira (13) foi informado que ela sofreu hemorragia cerebral.

Ainda segundo a polícia, a casa onde as crianças moravam estava em condições insalubres, com fezes pelo ambiente e louças acumuladas para lavar.

Como o pai das crianças ainda não foi localizado elas ficaram sob custódia do Conselho Tutelar.