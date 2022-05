Bebê de 2 anos é encontrada viva ao lado da mãe morta um dia após acidente

Uma bebê de 2 anos foi encontrada viva ao lado da mãe morta um dia após um acidente de carro na cidade de Maravilha, em Santa Catarina. O veículo em que elas estavam caiu em um córrego de uma área de mata.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a mãe da criança é a servente Caroline Weizenmann, de 30 anos, que atuava no Centro de Educação Infantil Criança Feliz. A mulher e a filha estavam desaparecidas desde a manhã de quinta-feira (26) após Caroline deixar o marido no trabalho.

Já na última sexta-feira (27), a Polícia Civil recebeu a informação de que moradores viram um carro passar pela região, em alta velocidade, por volta das 07h de quinta-feira. Com base nos relatos, pessoas que moram próximo ao local fizeram buscas e encontraram o carro com a mulher já morta e a criança de 2 anos com vida.

A menina estava ferida e foi socorrida para um hospital onde segue internada. A polícia informou que está investigando as causas do acidente. Até o momento, o caso está sendo tratado como um acidente de trânsito.