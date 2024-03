Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no 15º Paredão do BBB 24

- Com 5 votos, Fernanda foi a mais votada da casa e está no Paredão

Matteus venceu a Prova do Anjo e ganhou imunidade na berlinda. No entanto, ele não teve a chance de imunizar algum aliado.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o Modo Turbo ativado no BBB 24 (Globo), o 15º Paredão da edição está formado entre: Beatriz, Fernanda e Giovanna. A mais votada será eliminada no domingo (31).

